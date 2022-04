Zoon van Deense prinses Benedikte gaat trouwen

Prins Gustav, de zoon van prinses Benedikte van Denemarken, is verloofd. Het Deense hof heeft bekendgemaakt dat de 53-jarige prins op 4 juni trouwt met zijn vriendin Carina Axelsson.

Gustav en Carina zijn al zo’n negentien jaar samen en wilden al langer trouwen, maar deden dat niet vanwege een clausule in het testament van de opa van de prins. Daarin staat dat zijn oudste kleinzoon alleen zijn Duitse landgoed kan erven als hij met een onder meer adelijke en protestantse vrouw zou trouwen en dat is Carina niet. Het is niet bekendgemaakt hoe het komt dat het koppel nu wel trouwt.

Gustav is de enige zoon van prinses Benedikte, de jongere zus van koningin Margrethe. Ze heeft ook twee dochters.