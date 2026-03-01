Zoon van laatste sjah van Iran wil leidende rol na val regime

Reza Pahlavi, de zoon van de laatste sjah van Iran, ziet voor zichzelf een rol weggelegd als het Iraanse regime ten val komt. Hij schreef in een opiniestuk in de krant The Washington Post dat veel Iraniërs willen dat hij de overgangsperiode gaat leiden. “Ik heb groot respect voor hun moed en ik accepteer hun oproep.”

Pahlavi prees de Amerikaanse president Donald Trump en voorspelde dat een democratisch Iran het Midden-Oosten gaat transformeren. “Onze weg vooruit zal transparant zijn: een nieuwe grondwet die wordt opgesteld en goedgekeurd via een referendum, gevolgd door vrije verkiezingen onder internationaal toezicht. Wanneer de Iraniërs stemmen, wordt de overgangsregering ontbonden”, schreef de bekende oppositiefiguur, die in ballingschap leeft in de VS.

Reza Pahlavi is de zoon van de laatste vorst van Iran, Mohammad Reza Pahlavi. Diens pro-westerse regime kwam ten val tijdens de Iraanse revolutie van de jaren zeventig en is toen vervangen door een islamitisch bewind.