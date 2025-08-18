Zoon van Noorse kroonprinses aangeklaagd voor vier verkrachtingen

Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, wordt aangeklaagd voor vier verkrachtingen. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Oslo maandag bekendgemaakt.

Høiby wordt beschuldigd van 32 misdrijven, waaronder vier verkrachtingen van vier verschillende vrouwen. Ook wordt hij verdacht van misbruik en bedreiging. Mette-Marit kreeg de 28-jarige Høiby uit een eerdere relatie. Hij is de stiefzoon van kroonprins Haakon en heeft geen koninklijke titel.

Het Openbaar Ministerie noemt de zaak “zeer ernstig”. De verkrachtingen zouden hebben plaatsgevonden tussen 2018 en 2024. De officier van justitie beklemtoont dat Høiby “niet anders zal worden behandeld omdat hij deel uitmaakt van de koninklijke familie”.

Proces

Høiby riskeert tien jaar cel. Het proces gaat vermoedelijk in januari van start. De officier van justitie schat dat de behandeling ongeveer zes weken gaat duren. De politie heeft tijdens het onderzoek grote hoeveelheden mediabestanden, foto’s en video’s doorgenomen.

De verdachte zou de vrouwen hebben verkracht terwijl zij sliepen en deze verkrachtingen hebben gefilmd. Høiby zegt dat hij niet schuldig is. De politie zegt dat de zoon van Mette-Marit zich “coöperatief” heeft opgesteld tijdens het onderzoek.