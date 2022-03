Zorgboerderij verrast door hulp van ‘heel aardig’ koningspaar

De medewerkers en vrijwilligers van zorgboerderij Op Aarde in Brielle kregen pas kort van tevoren te horen dat het koningspaar kwam helpen tijdens NLdoet. “Toen ik het hoorde dacht ik eerst: oh help!”, zegt verzorgende Carina Gerritsen (31). “Mijn hartslag ging gelijk omhoog. Maar ze waren eigenlijk heel aardig.”

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezochten de boerderij in het kader van NLdoet. Het paar hielp onder meer bij het uitmesten van de stallen en het snoeien van de bomen. Het is nog maar de vraag of koning Willem-Alexander, die vooral hielp bij het snoeien, dat ook goed heeft gedaan, vertelt vrijwilligster Jacqueline de Roest (57). “Volgend jaar gaan we zien hoeveel appels en peren er groeien. Dat is helemaal afhankelijk van hoe de boom gesnoeid is. Anders kunnen we de koning de schuld geven”, zegt ze lachend. Toch heeft ze er wel vertrouwen in dat het goed gegaan is, want de koning deed volgens haar enorm zijn best.

Ook de 75-jarige Ellie Monteny, moeder van de eigenaar van Op Aarde, werd verrast door het bezoek. “Mijn zoon heeft het expres niet verteld, omdat ik anders nachten wakker zou liggen. Ik ben wel blij dat hij dat niet heeft gedaan”, zegt ze. Volgens haar is het koningspaar eigenlijk “heel normaal”. Ze vond het een enorme eer dat ze juist bij Op Aarde kwamen helpen. “Het is de boerderij van mijn zoon, dat vind ik dan zo speciaal.”

De vrouwen hebben tussendoor geluncht met het paar, waardoor ze ook in alle rust even konden praten. “Koningin Máxima vertelde dat ze niet zoveel wilde eten, omdat haar moeder sinds lange tijd weer in Nederland is. Daar gaat ze later mee lunchen”, aldus Monteny. Ze vond het erg bijzonder dat Máxima haar dat zomaar vertelde en dat Willem-Alexander en Máxima zoveel interesse toonden in de vrijwilligers en medewerkers. “Het zijn ook maar gewoon mensen. En als de koning eenmaal een beetje ontdooid is, heeft hij heel veel humor”, vult De Roest aan. “Het zijn inderdaad hele gewone mensen”, besluit Gerritsen. “Maar wel hele aardige.”