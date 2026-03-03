Zus Nora Haukland: Høiby had regelmatig woedeuitbarstingen

De relatie tussen Marius Borg Høiby en Nora Haukland werd gekenmerkt door “geweld, jaloezie, controle en ontrouw”. Zo beschreef de zus van de realityster de verhouding dinsdag in de rechtbank van Oslo. Tijdens haar getuigenverhoor vertelde ze volgens Noorse media onder meer over herhaalde woedeuitbarstingen van Høiby waarbij de scheldwoorden in het rond vlogen en het de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit soms “zwart voor de ogen werd”.

De zus van Haukland hoorde pas over het geweld binnen de relatie toen het uit was. “Ik wist wel dat er veel woede was. En dat er dingen kapotgingen en dat het een probleem was”, vertelde de vrouw. Volgens haar bestond het geweld onder andere uit het feit dat Høiby Haukland meerdere keren bij de keel greep.

Høiby zou Haukland meermaals hebben mishandeld van de lente van 2022 tot de zomer van 2023, iets wat hij ontkent.

Dinsdag kwam ook de voormalige persvoorlichter van Haukland aan het woord. Volgens haar was de influencer begin 2023 “behoorlijk ‘shaky’, moe en psychisch uitgeput”. Ze kreeg de indruk dat de twee veel ruzie maakten, en zag ook de schade aan het appartement toen ze over de vloer kwam. Al eerder in het proces werd duidelijk dat Høiby uit woede een gat in een deur zou hebben geslagen.

“Ik vroeg haar of er gevallen waren waarin hij gewelddadig tegen haar was geweest”, verklaarde de pr-dame. “En toen knikte ze. Ze was erg nerveus, huilde snel. Ik had de indruk dat ze het zwaar had.” Ook in de periode daarna bleef Haukland nog kwetsbaar en aangedaan, totdat de relatie uitging. De getuige heeft toen aangedrongen om met een persbericht naar buiten te gaan dat ze uit elkaar waren.