Zwarte cocktailjurk van Diana verkocht voor 300.000 euro

Een cocktailjurk van prinses Diana is donderdag in de Verenigde Staten geveild voor 325.000 dollar, omgerekend bijna 300.000 euro. Het gaat om een zwarte fluwelen jurk met blote schouders, ontworpen door designer Catherine Walker. De jurk werd geveild door veilinghuis Julien’s Auction. Dat schatte dat de jurk 100.000 tot 200.000 dollar op zou leveren.

Ook een jurk van een andere royal ging onder de hamer. Een Givenchy-jurk van prinses Gracia van Monaco bracht eveneens bijna 300.000 euro op. De prinses droeg de jurk in 1961 toen ze met haar man prins Rainier III van Monaco een bezoek bracht aan de Amerikaanse president Kennedy. De van oorsprong Amerikaanse prinses was voor haar huwelijk in 1958 bekend als actrice Grace Kelly. Kelly speelde in verschillende films waarvoor ze onder andere een Academy Award en drie Golden Globes kreeg.

De duurste jurk van Diana die ooit is geveild was een avondjurk met geborduurde sterren van ontwerper Jaques Azagury. Die jurk bracht in september vorig jaar omgerekend ruim 1 miljoen euro (1,1 miljoen dollar) op.