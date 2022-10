Zweden hijst Nederlandse vlag voor koningspaar

Bij het koninklijk paleis in Stockholm is de Nederlandse vlag gehesen om koning Willem-Alexander en koningin Máxima welkom te heten. Het koningspaar is dinsdagochtend aangekomen voor een driedaags staatsbezoek.

Willem-Alexander en Máxima werden op de luchthaven van de Zweedse hoofdstad opgewacht door kroonprinses Victoria en haar man Daniel. De koning had zelf als copiloot meegevlogen in het regeringstoestel.

De koning en koningin blijven de eerste twee dagen in Stockholm, de laatste dag in Göteborg. Het bezoek staat in het teken van onder meer duurzaamheid en innovatie.