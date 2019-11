Autoriteiten oefenen voor ‘groot incident’ in paleis Stockholm

Het is donderdagavond een komen en gaan van hulpdiensten bij het koninklijk paleis in Stockholm. Niet omdat er iets ernstigs aan de hand is maar wel om voorbereid te zijn op een dergelijk incident. Er vindt namelijk een grote oefening plaats.

Om mensen niet ongerust te maken, plaatsten politie en het Zweedse hof donderdagmiddag al een aankondigend bericht over de oefening. De training vindt plaats in het paleis, maar ook daarbuiten. De politie werkt samen met de Zweedse veiligheidsdienst, beveiligers van het hof, het leger en brandweer en ambulancediensten.

Of de koninklijke familie ook bij de oefening wordt betrokken, is niet bekendgemaakt.