De Zweedse koning Carl Gustaf heeft zijn verblijf in Japan afgesloten met een bezoek aan antiquariaat Isseido in Tokio. De 73-jarige vorst was samen met kroonprinses Victoria in Japan vanwege de inhuldiging van keizer Naruhito, eerder deze week.

Het bezoek aan het antiquariaat betekende voor Carl Gustaf een weerzien met de familie Sakai: de koning had het bedrijf, sinds 1913 door de familie geëxploiteerd, ook in 1985 al bezocht. De winkel werd toen nog bestierd door de vader van de huidige eigenaar. Van dat bezoek is op Instagram ook een foto gedeeld, afkomstig uit het privéarchief van de familie Sakai.

Op foto’s op de Instagram van het Zweedse koninklijk huis is te zien hoe Carl Gustaf met aandacht kijkt naar oude kaarten van Tokio. Ook duikt hij in een boek van de Zweedse botanist Carl Peter Thunberg, die in de achttiende eeuw in Japan werkte.

Aan het verhaal van Thunberg zit een Nederlands tintje: hij was in dienst van de Nederlandse Verenigde Oost-Indische Compagnie. Buitenlanders was het in die tijd niet toegestaan om voet op Japanse bodem te zetten, maar voor de VOC werd een uitzondering gemaakt. Daardoor kon Thunberg destijds botanisch onderzoek verrichten in Japan.