Carl Gustaf en Silvia feliciteren wereldkampioen Daniel Ståhl

De Zweedse koning Carl Gustaf en koningin Silvia hebben hun landgenoot Daniel Ståhl gefeliciteerd met zijn prestatie bij de wereldkampioenschappen atletiek in Hongarije. De Zweedse atleet veroverde maandag in Boedapest de wereldtitel discuswerpen met een worp van 71,46 meter.

“Wat een focus, wat een worp! Je doet het weer. Dikke proficiat”, schrijven Carl Gustaf en Silvia in een felicitatiebericht.

Voor Ståhl is het de tweede keer dat hij de wereldtitel heeft veroverd. De 30-jarige atleet slaagde daar ook in 2019 al in.