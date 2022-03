Carl Gustaf en Silvia naar benefietconcert voor Oekraïne

Het Zweedse hof heeft maandag op Instagram foto’s gedeeld van het bezoek dat koning Carl Gustaf en koningin Silvia zondagavond brachten aan het Concertgebouw in Stockholm. Hier werd een benefietconcert voor Oekraïne gegeven.

Tijdens het concert trad het Oekraïense strijkersensemble Kyiv Soloists op. Het ensemble was op een Europese tournee toen hun thuisland Oekraïne eind februari werd binnengevallen door Rusland. In samenwerking met een groot aantal concertgebouwen, waaronder dat in Stockholm, is een ondersteunende tour gemaakt met Kyiv Soloists.

De opbrengst van de kaartverkoop van het concert komt volledig ten goede aan hulporganisaties in Oekraïne.