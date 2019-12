Carl Gustaf en Silvia verwelkomd in India

Koning Carl Gustaf van Zweden en zijn vrouw koningin Silvia zijn maandagochtend in New Delhi begonnen aan hun staatsbezoek aan India. De twee werden met groot ceremonieel verwelkomd bij Rashtrapati Bhawan, de residentie van president Ram Nath Kovind.

Het Zweedse koningspaar werd op de uitgerolde rode loper begroet door Kovind en zijn vrouw Savita. Na het inspecteren van de omvangrijke erewacht door Carl Gustaf wachtte premier Narendra Modi op zijn bezoekers op Hyderabad House.

De Zweden krijgen de komende dagen een druk en gevarieerd programma voorgeschoteld. Op maandag staan er diverse ontmoetingen met het Indiase bedrijfsleven op het programma. Het staatsbezoek duurt tot vrijdag.

Voor India is de komst van het Zweedse koningspaar het derde koninklijke bezoek in korte tijd. In oktober waren koning Willem-Alexander en koningin Máxima naar het Aziatische land afgereisd en vorige maand kwam de Britse prins Charles voor twee dagen langs.