Koning Carl Gustaf van Zweden heeft maandag een onderhoud gehad met de Zweedse ministersploeg. Dat valt te lezen op de website van het Zweedse koninklijk huis. Ook kroonprinses Victoria was bij de ontmoeting aanwezig.

Op de bijeenkomst liet de 73-jarige koning zich bijpraten over de laatste politieke ontwikkelingen. De bewindslieden vertelden over hun politieke initiatieven en beantwoordden vragen van de vorst.

De informationskonselj, zoals de ontmoeting in het Zweeds heet, vindt drie of vier keer per jaar plaats.