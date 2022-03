Carl Gustaf houdt toespraak voor militairen over Oekraïne

Koning Carl Gustaf heeft maandag in Karlsborg een toespraak gehouden voor het Zweedse K 3-regiment, een van ’s werelds oudste en nog actieve militaire regimenten. De vorst veroordeelde in zijn rede de Russische inval in Oekraïne anderhalve week geleden.

“De Russische Federatie is Oekraïne binnengevallen. Dit is in strijd met het internationaal recht en zet fundamentele vrijheden en rechten buitenspel”, aldus Carl Gustaf. “De humanitaire catastrofe is een feit: mensen ontvluchten hun huizen en hun land. Gezinnen zijn verdeeld. Onschuldige mensen sterven.”

De Zweedse koning veroordeelt – samen met andere EU-landen – de Russische inval “in de sterkst mogelijke bewoordingen”. “Onze gedachten zijn bij het Oekraïense volk”, besloot hij zijn toespraak. Op Instagram werden door het Zweedse hof foto’s gedeeld van Carl Gustaf in zijn legeruniform tijdens zijn bezoek aan de kazerne in Karlsborg.