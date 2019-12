Prinses Sofia, de vrouw van de Zweedse prins Carl Philip, is vegetariër. Dat heeft koning Carl Gustaf tegen de krant Aftonbladet gezegd. De vorst is momenteel in India voor een staatsbezoek en vertelde dat hij erg van het vegetarische eten geniet.

“We eten thuis ook vaak vegetarisch”, vertelde hij toen. “We hebben ook vegetariërs in onze familie.” Daarnaast zijn er leden van de koninklijke familie die volgens de koning bewust minder vlees eten. “Het is geen geheim”, zei Carl Gustaf op de vraag van Aftonbladet wie geen vlees eet. “Prinses Sofia is vegetariër.”

Uit het vraaggesprek bleek ook dat de koninklijke familie zeer begaan is met het klimaat. Zo maakt Carl Gustaf zich zorgen om klimaatverandering in zijn land. Hij wordt als hobbyboer ook zelf getroffen. Bij het slot Stenhammar verbouwt hij op biologische wijze groente, maar door de droogte in Zweden wordt dat steeds lastiger. “Ook op Öland zakt het grondwater steeds verder. Ik hoop dat we een goede winter krijgen zodat het allemaal wat kan stabiliseren”, zei de koning daarover.

Eiland

Voor Carl Gustaf is de natuur op Öland erg belangrijk. De koninklijke familie vertoeft vaak op het eiland. “De natuur daar is prachtig”, liet de koning zich dan ook ontvallen. Hij zegt vooral van de vogels te genieten.

In de Indiase media kreeg Carl Gustaf een pluim omdat hij zijn eigen koffers draagt. “Maar dat doe ik omdat ik bang ben dat mijn koffer anders zoek raakt”, zei hij. Volgens de koning is dat een paar keer gebeurd en houdt hij daarom zijn bagage liever zelf bij zich.