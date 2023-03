Carl Gustaf reikt medaille uit aan Melkveehouder van het jaar

Koning Carl Gustaf van Zweden heeft maandag de medaille voor Melkveehouder van het jaar uitgereikt. Boer Torbjörn Larm uit Skaraborg was met zijn familie aanwezig op het kasteel in Stockholm om de onderscheiding in ontvangst te nemen.

“De koningin en ik zijn erg blij u vandaag hier op het kasteel te mogen ontvangen om u te bedanken voor uw inzet voor Zweden. Ik feliciteer de ontvanger van de gouden medaille van dit jaar en de Melkveehouder van het Jaar 2023”, zei de koning tijdens de bijeenkomst.

De prijs voor Melkveehouder van het jaar wordt ieder jaar uitgereikt door de Swedish Farmers’ Association. Om in aanmerking te komen voor de gouden medaille moet een melkveehouder minstens 23 jaar eersteklas melk van gezonde koeien hebben kunnen leveren, liet het Zweedse koninklijk huis maandag weten in een bericht op sociale media.