Carl Gustaf waarschuwt voor ‘beproevingen’ bij opening Riksdag

Koning Carl Gustaf van Zweden heeft dinsdag in de Riksdag in Stockholm het nieuwe parlementaire jaar geopend. In een korte toespraak sprak de vorst van een tijd met “nieuwe beproevingen”.

Carl Gustaf haalde herinneringen op aan de eerste keer dat hij voor de Riksdag sprak, in januari 1974. “Ons land bevond zich toen in een situatie die in veel opzichten lijkt op die van vandaag. We zagen economische instabiliteit in de wereld, stijgende energieprijzen en hoge inflatie. Zweden en andere landen werden op de proef gesteld.”

Volgens de koning zijn in de bijna vijftig jaar die zijn verstreken “crises gekomen en gegaan”. “Maar als land zijn we er doorheen gekomen. (…) Nu staan ​​we voor nieuwe beproevingen. Veel grote en serieuze problemen moeten worden opgelost. De ontwikkeling is onzeker: veiligheidsbeleid, economie, milieu.” Carl Gustaf wenste alle parlementariërs vervolgens veel succes met hun taken. “Doe je best voor Zweden en zijn burgers”, zo sprak hij.

De koning werd, net als vorige week koning Willem-Alexander en koningin Máxima op Prinsjesdag, per koets naar het parlement gebracht. Ook zijn vrouw koningin Silvia was mee, net als kroonprinses Victoria en haar echtgenoot Daniel en prins Carl Philip en prinses Sofia.

Het koninklijk gezelschap was eerder op de dag ook al gezamenlijk naar de Grote Kerk van Stockholm gegaan voor de traditionele kerkdienst ter ere van de opening van het parlementaire jaar.