Carl Gustaf woont verdedigingsoefeningen Zweedse luchtmacht bij

De Zweedse koning Carl Gustaf heeft een aantal oefeningen van de Zweedse luchtmacht bijgewoond. Vlak voor het weekend toog de vorst naar verschillende plaatsen waar de luchtmacht oefent met het verdedigen van het luchtruim.

Het Zweedse koningshuis deelt zondag via Instagram foto’s van het bezoek van de koning. Daarop is te zien hoe de vorst, gekleed in uniform met camouflageprint, onder meer activiteiten in de plaatsen Satenäs, Uppsala en Skaraborg bijwoont. De Finse luchtmacht was ook aanwezig bij de oefeningen.

Bij de luchtvloot in Skaraborg ontmoette Carl Gustaf ook enkele dienstplichtigen die de basisopleiding volgen. Vervolgens bezocht hij het 38e Home Guard Bataljon waar hij ook een lunch geserveerd kreeg. ’s Middags zag de vorst een demonstratie van de voorbereiding van een Jas 39 Gripen, een Zweeds gevechtsvliegtuig. De dag werd afgesloten met een demonstratie van het landen van een vliegtuig op de korte landingsbaan.