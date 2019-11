De Zweedse prins Carl Philip en zijn vrouw prinses Sofia hebben samen met de koning en koningin een galadiner bijgewoond op het koninklijk slot in Stockholm. Ook kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel waren aangeschoven.

Volgens de Zweedse krant Expressen was het de eerste keer dat Carl Philip en Sofia samen met koning Carl Gustaf en koningin Silvia in het openbaar verschenen sinds de koning enkele weken geleden besloten had dat de kinderen van Carl Philip en zijn zus prinses Madeleine geen deel meer uitmaken van het Zweedse koningshuis. Het besluit houdt ook in dat Carl Philip en Madeleine minder vaak bij officiële gebeurtenissen rond het koningshuis aanwezig zullen zijn.

Bij het diner ontbrak prinses Madeleine overigens. Ze woont samen met haar man Chris O’Neill en haar kinderen in Florida. Madeleine zal in december wel bij de uitreiking van de Nobelprijzen aanwezig zijn. Haar man en kinderen laten verstek gaan.

Bij het jaarlijks terugkerende galadiner ontving Carl Gustaf vertegenwoordigers van het diplomatieke corps, kopstukken uit de politiek, overheidsfunctionarissen, wetenschappers en belangrijke mensen uit het bedrijfsleven.