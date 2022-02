Carl Philip en Sofia openen tentoonstelling over Avicii

De Zweedse prins Carl Philip en zijn vrouw Sofia hebben donderdag in Stockholm een tentoonstelling ter ere van de in 2018 overleden dj Avicii geopend. In het cultuurcentrum Space in de Zweedse hoofdstad namen de royals een kijkje bij de Avicii Experience.

Tijdens de opening van de voorstelling werd het koppel vergezeld door Klas Bergling, de vader van Avicii. Op de expositie zijn onder meer foto’s, video’s en andere memorabilia van de Zweedse dj te zien. Ook kunnen bezoekers luisteren naar niet eerder uitgebrachte muziek van de artiest.

Tim Bergling, zoals de dj eigenlijk heette, werd wereldwijd beroemd door nummers als Levels, Wake me Up en Hey Brother. Gedurende zijn carrière kampte hij onder meer met mentale problemen en overmatig alcoholgebruik. Hij maakte op 20 april 2018 een einde aan zijn leven.

Carl Philip en Sofia hadden zelf een goede band met de Zweedse dj. Op de bruiloft van het koppel gaf Avicii een exclusief optreden. “Hij maakte onze bruiloft onvergetelijk met zijn geweldige muziek”, had het paar laten weten na de dood van hun beroemde landgenoot.