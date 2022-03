De Zweedse prins Carl Philip is betrapt op te hard rijden. De zoon van koning Carl Gustaf reed in december veel te snel door een tunnel in Stockholm en dat leverde hem een bekeuring op, meldt Aftonbladet.

De snelheidsmeter van Carl Philip tikte 89 kilometer per uur aan, terwijl de prins maximaal 70 mocht rijden. Het incident gebeurde begin december.

Het hof bevestigt dat de prins een bekeuring heeft gekregen en dat hij deze heeft betaald. Om hoeveel geld het gaat is niet bekend.