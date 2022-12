Carl Philip reikt beurzen van sportstichting uit

De Zweedse prins Carl Philip heeft beurzen uitgereikt van de Prince Bertil and Princess Lilian Sports Foundation. Dat deed Carl Philip in het Stockholms slot. Dat paleis is de officiële residentie van de Zweedse koninklijke familie.

Het doel van de sportstichting van de overleden prins Bertil en prinses Lilian is het promoten van de Zweedse sport. Degenen die een beurs mochten ontvangen uit handen van Carl Philip zijn karateka Gulsah Tararbit, vechtsporter Johanna Ringström, gymnast Elsa Walfridsson, ruiter Annnika Borg, klimmer Johan Andersson, rugbyspeler Andre Stewart en vechtsporter Sabrina Sedin Roskvist.

Prins Bertil was de derde zoon van de latere Zweedse koning Gustaf VI Adolf. Hij overleed in 1997. Zijn vrouw, prinses Lilian van Zweden, overleed in 2013.