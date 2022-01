‘Geavanceerde’ drone gezien bij Drottningholms slott

Zweden is in de ban van een ‘geavanceerde’ drone. Het apparaat is op verschillende plekken in het land waargenomen. Ook boven Drottningholms slott even buiten de hoofdstad Stockholm, meldt de krant Expressen.

In de afgelopen dagen kreeg de Zweedse veiligheidsdienst Säpo (Säkerhetspolisen) meldingen over de drone. Die dook op bij de kerncentrales Forsmark en Oskarshamn. Ook zou het apparaat gezien zijn in Noord-Zweden boven de vliegvelden van Kiruna en Luleå.

Maandag kwamen er opnieuw meldingen over de drone binnen, nu niet alleen bij Forsmark. Zo werd het apparaat ook gespot boven Stockholm. Volgens Expressen hebben verschillende politieagenten verklaard de drone gezien te hebben boven Drottningholms slott. Officieel wil de politie daar geen mededelingen over doen. Wel is duidelijk dat Säpo de zaak opvat als een mogelijke bedreiging van de nationale veiligheid. De veiligheidsdienst heeft daarom de hulp van het leger ingeroepen.

Drottningholms slott is de privéresidentie van koning Carl Gustaf en koningin Silvia.