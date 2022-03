Geen cadeaus voor Victoria bij viering naamdag

Kroonprinses Victoria kan vanwege de coronamaatregelen op zaterdag 12 maart tijdens de viering van haar naamdag geen cadeaus in ontvangst nemen. Dat meldde het Zweedse hof maandag bij de bekendmaking van het programma voor die dag.

Traditiegetrouw wordt in Zweden de katholieke gedenkdag gevierd van de heilige naar wie iemand vernoemd is. In het geval van Victoria is dat op 12 maart. Normaal gesproken krijgt ze dan cadeautjes van burgers, maar vanwege corona heeft het hof besloten om dat dit jaar niet te doen.

Het publiek is echter wel welkom om de naamdag mee te vieren op het paleis. Op de binnenplaats zal door het muziekkorps van het leger een saluut worden gebracht en een klein concert worden gegeven. Na afloop zullen er door de erewacht bloemen aan de kroonprinses worden overhandigd.