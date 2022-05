Iggy Pop ontvangt Polar Music Prize uit handen van Zweedse koning

Iggy Pop heeft dinsdagavond tijdens een galaceremonie in Stockholm de prestigieuze Polar Music Prize in ontvangst genomen. Net als het Franse orkest Ensemble intercontemporain ontving de Amerikaanse muzikant de onderscheiding uit handen van de Zweedse koning Carl Gustaf.

De Zweedse muziekprijzen, ook wel de Nobelprijs voor de muziek genoemd, worden ieder jaar uitgereikt in de categorieën populaire en klassieke muziek aan artiesten of groepen die een bijzondere bijdrage aan de muziek hebben geleverd. Behalve een beeldje krijgen de winnaars ook een geldprijs van 1 miljoen Zweedse kroon (zo’n 96.000 euro) mee. Dit jaar werd ook songwriter Diane Warren geëerd met een award. Zij won de prijs al in 2020, maar toen werd de ceremonie vanwege corona uitgesteld.

De 75-jarige Iggy Pop, ook wel bekend als The Godfather of Punk, zei na het ontvangen van de prijs vereerd te zijn. “Ik ben niet geweldig en ook niet echt. Op dit moment ben ik een mythe. Gelukkig is muziek een vorm van mythe”, zei hij cryptisch.

Solo scoorde de zanger hits met nummers als Lust For Life en Candy, maar hij is ook bekend als frontman van The Stooges. Ook werkte hij samen met David Bowie. Iggy Pop komt in een rijtje met bekende oud-winnaars als Paul McCartney, Sting, Quincy Jones, Joni Mitchell, Elton John, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Bob Dylan en Ray Charles.