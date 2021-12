Koning Carl Gustaf aangekomen in Dubai voor Expo

Koning Carl Gustaf van Zweden is in Dubai aangekomen voor een driedaags bezoek. De koning is daar vanwege de Expo, waar Zweden vertegenwoordigd is met een eigen paviljoen rond het thema duurzaamheid.

Carl Gustaf kwam maandagavond (lokale tijd) al aan op het vliegveld in Abu Dhabi. Daar werd hij ontvangen door sjeik Hamed bin Zayed. Na de ontvangst spraken de twee elkaar kort over de relatie tussen Zweden en de Verenigde Arabische Emiraten.

De Zweedse vorst moet het in Dubai zonder zijn vrouw koningin Silvia stellen. Zij zou eigenlijk meegaan naar Dubai, maar zegde af omdat ze last had van verkoudheidsklachten. Het Zweedse hof liet weten dat zij geen corona heeft.