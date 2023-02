Koning Carl Gustaf dankbaar voor Zweedse gezondheidszorg

Koning Carl Gustaf is de Zweedse gezondheidszorg dankbaar, zo laat een woordvoerder van het Zweedse koningshuis weten. Carl Gustaf (76) doorstond maandag succesvol een hartoperatie.

“Het gaat goed met de koning en hij is erg dankbaar voor de Zweedse gezondheidszorg”, tekende het Zweedse tijdschrift Svensk Damtidning op uit de mond van de woordvoerder. “Hij blijft in het ziekenhuis, waar hij onder toezicht staat van dokter Viveka Frykman-Kull.” In welk ziekenhuis dat is wilde de woordvoerder niet zeggen.

Voorlopig zijn de afspraken van de koning tot 3 maart opgeschort. De dokter zal beslissen wanneer Carl Gustaf weer naar huis mag.