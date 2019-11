De Zweedse koningin Silvia is in Vaticaanstad voor een conferentie over de onlineveiligheid van kinderen. De 75-jarige koningin spreekt met meer dan tachtig internationale organisaties over het onderwerp en verzorgde de openingsspeech.

“Het kind dat misbruikt is, dat in de ellende zit. Het kind dat is beroofd van zijn of haar onschuld, het kind dat in plaats daarvan schaamte en schuld meedraagt”, begon Silvia haar toespraak. “Voor dat kind zijn we hier vandaag, en ik ben trots om jullie te mogen toespreken.”

Voorafgaand aan het congres had Silvia een ontmoeting met paus Franciscus, zo is te zien op foto’s van het Zweedse koninklijk huis. De paus, geheel in het wit, schudt handen met de geheel in het zwart geklede Silvia.

Silvia is bij de conferentie vanwege haar rol bij de World Childhood Foundation, een stichting die in 1999 door de koningin is opgericht. De stichting ijvert voor de naleving van kinderrechten, een veilige leefomgeving en betere toekomst voor kwetsbare kinderen over de hele wereld.