Koningin Silvia houdt toespraak bij event Child10 Award 2022

Koningin Silvia van Zweden heeft vrijdag een toespraak gehouden bij het event Child10 Award 2022. Tijdens de digitale bijeenkomst werden tien nieuwe projecten beloond met het lidmaatschap van de organisatie, die zich inzet om seksuele uitbuiting van kinderen en mensensmokkel tegen te gaan.

De tien projecten krijgen op allerlei manieren steun van Child10 Award. De stichting Care About the Children van Silvia is nauw betrokken bij die organisatie en geeft financiële steun.

In haar toespraak zei de royal dan ook trots te zijn de projecten te kunnen helpen. Ze benadrukte dat seksuele uitbuiting van kinderen nog te vaak voorkomt in de hele wereld. Ook zei ze dat door de coronapandemie veel meer kinderen het slachtoffer ervan zijn geworden.

Silvia riep de internationale gemeenschap op nog meer te doen om internet veilig te maken en te houden voor kinderen. Internet moet volgens haar een plek zijn waar kinderen zonder gevaar kunnen leren, elkaar kunnen ontmoeten en hun nieuwsgierigheid kunnen bevredigen.