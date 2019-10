De Zweedse koningin Silvia was vrijdagavond aanwezig bij het jubileum van de Zweedse Maatschappij voor Medisch Onderzoek. Ter ere van het 100-jarig bestaan van de organisatie reikte de koningin een nieuwe jubileumprijs uit, met een bijbehorend bedrag van 5 miljoen Zweedse kronen – circa 460.000 euro.

Gonçalo Castelo-Branco, universitair docent biochemie en biofysica aan het Karolinska Instituut in Stockholm, was de gelukkige winnaar. Hij ontving uit handen van Silvia een plakkaat en een medaille, zo is op de Instagram van het Zweedse koninklijk huis te zien.

Castelo-Branco heeft samen met collega’s onderzoek gedaan naar communicatie in de hersenen en het ruggenmerg, naar het centrale zenuwstelsel en hij heeft ontdekkingen gedaan die kunnen leiden tot nieuwe manieren om de ziekte multiple sclerose, MS, te behandelen.