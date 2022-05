Koningin Silvia reikt prijs uit aan onderwijsactiviste Malala

De Zweedse koningin Silvia heeft een speciale kinderprijs uitgereikt aan Malala Yousafzai Malik. De Pakistaanse activiste werd uitgeroepen tot held van het decennium voor de kinderrechten. Miljoenen kinderen uit de hele wereld mochten hun stem uitbrengen voor de verkiezing.

De inmiddels 24-jarige Malala werd wereldnieuws door haar strijd voor onderwijs voor meisjes. In 2009 hield ze voor de BBC een blog bij over de wreedheden van de Taliban. Ze schreef over het schenden van mensenrechten en het verbieden van onderwijs aan meisjes en vrouwen. In 2012 overleefde ze een aanslag op haar leven. In 2014 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede.

Naast de prijs voor Malala deelde Silvia op Slot Gripsholm in Zweden ook awards uit aan jongeren en organisaties die in Afrika opkomen voor kinderrechten.

De verkiezing was georganiseerd door World’s Children’s Prize (WCP), een educatief onderwijsprogramma waarin kinderen overal ter wereld lessen kunnen volgen over kinderrechten, democratie en internationale betrekkingen. Het lesprogramma bestaat sinds 2009. Koningin Silvia is beschermvrouwe van de organisatie.