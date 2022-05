Kroonprins Haakon: we zijn stiekem jaloers op Zweedse successen

Kroonprins Haakon van Noorwegen heeft maandag in een toespraak in het Zweeds Koninklijk Paleis toegegeven dat Noren “een beetje jaloers” zijn op de successen van het buurland. De kroonprins geeft onder meer merken als IKEA en Volvo, maar ook de bands ABBA, Europe en The Hives, schrijfster Astrid Lindgren en muziekproducer Max Martin als voorbeelden.

Haakon noemt ook de – bij het grote publiek minder bekende – ontwerpster en weefster Ebba von Eckermann als Zweeds talent. “Dat is een van de grote heldinnen van mijn vrouw”, aldus Haakon. “De kroonprinses draagt vanavond een jurk van haar die ze kocht op eBay.”

Ook Mette-Marit nam het woord en sprak net als haar echtgenoot haar dank uit voor het “warme” welkom in Zweden. “We kijken erg uit naar de komende dagen.”

Het kroonprinselijk paar arriveerde maandagochtend in Zweden voor een driedaags bezoek. Ook dinsdag zijn Haakon en Mette-Marit nog in Stockholm. Woensdag brengt het koppel in Göteborg door.