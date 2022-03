Kroonprinses Victoria ontmoet Zweedse paralympiërs

Kroonprinses Victoria heeft de Zweedse paralympiërs gefeliciteerd met hun prestaties tijdens de Winterspelen in Beijing. De royal ontmoette de sporters kort nadat de paralympische ploeg was teruggekomen uit China.

In een hotel vlak bij het vliegveld Arlanda in Stockholm nam Victoria uitgebreid de tijd om met de sporters te praten. De kroonprinses is erelid van het International Paralympisch Comité (IPC).

Zweden kende succesvolle Spelen. Met twee gouden medailles, tweemaal zilver en drie bronzen plakken leverden de atleten de beste prestatie sinds de Spelen van 2002 in het Amerikaanse Salt Lake City.