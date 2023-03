Kroonprinses Victoria op bezoek bij EU-waarnemingsmissie Georgië

Op de tweede dag van haar bezoek aan Georgië heeft de Zweedse kroonprinses Victoria een kijkje genomen bij de European Union Monitoring Mission (EUMM). Het gaat om een niet-militaire waarnemingsmissie in het kader van het Europese veiligheids- en defensiebeleid. Victoria bezocht het onderdeel in Georgië vanwege het EU-voorzitterschap van Zweden.

Veiligheid en crisisbeheer staan hoog op de agenda tijdens het Zweedse voorzitterschap van de EU, vandaar dat Victoria een bezoek bracht aan de EUMM. De kroonprinses sprak met vertegenwoordigers van de waarnemingsmissie en leerde over de defensiepolitiek van de EU en de manier waarop de missie probeert veiligheid voor de burgers in de regio te creëren en te handhaven.

Na haar bezoek aan de EUMM sprak Victoria ook nog met ambassadepersoneel van de Zweedse ambassade in Georgië. In de avond was er een diner bij president Salome Zourabichvili in het presidentieel paleis.

Victoria was woensdag in Georgië aangekomen voor het bezoek. Op de eerste dag maakte de kroonprinses een stadswandeling door Tbilisi.