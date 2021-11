Kroonprinses Victoria reikt muziekonderscheidingen uit

Kroonprinses Victoria van Zweden heeft onderscheidingen uitgereikt aan muzikanten die een waardevolle bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de muziekcultuur in haar land. De prijzen waren toegekend door de Koninklijke Zweedse muziekacademie in Stockholm.

Victoria was samen met Daniel te gast bij het gala van de academie. Voor een volle zaal traden allerlei muzikanten op en werden toespraken gehouden. Hoofdmoot van het gala was echter de uitreiking van de onderscheidingen door Victoria.

Een van de laureaten was liedjesschrijver en kleinkunstenaar Tommy Körberg. Hij deed in 1969 en 1986 mee aan het Eurovisie Songfestival voor Zweden.

Voor prins Daniel was het bijwonen van het muziekgala zijn tweede officiële taak van maandag. Eerder op de dag was hij namens de Prins Daniels Fellowship te gast in het plaatsje Botkyrka. Daar sprak hij met leerlingen over ondernemerschap. Ook woonde hij een lezing bij. ’s Middags ging de royal nog langs bij Subtopia, een verzameling bedrijven en organisaties die in hetzelfde gebouw werken in de kunst- en creatieve sector.