Prins Carl Philip en zijn vrouw prinses Sofia zijn maar wat blij dat hun kinderen niet langer lid zijn van het Zweedse koninklijk huis. Dat geldt ook voor prinses Madeleine en haar man Christopher O’Neill. Beide koppels roemen op Instagram de extra vrijheid voor hun kinderen.

“Vandaag kondigde de koning aan dat onze kinderen niet langer worden aangesproken als Koninklijke Hoogheid. We zien dit als positief, omdat Alexander en Gabriel vrijere keuzes in het leven zullen hebben”, lieten Carl Philip en Sofia weten via hun officiële Instagramaccount. Wel blijven de kinderen lid van de koninklijke familie en behouden ze hun titels hertog van Södermanland en hertog van Dalarna, “die we waarderen en waar we trots op zijn”. “Onze familie heeft sterke banden met beide landschappen en we blijven ons daarvoor inzetten.”

Ook Madeleine en Christopher vinden het prettig dat hun kinderen prinses Leonore, prins Nicolas en prinses Adrienne als ze opgegroeid zijn geen officiële taken hoeven te vervullen. “We zijn blij dat onze kinderen nu een grotere kans krijgen om hun eigen leven als individu in de toekomst vorm te geven.”

Maandag maakte de Zweedse koning Carl Gustaf officieel bekend het aantal leden van het koninklijk huis te verkleinen. De prinsjes en prinsesjes blijven wel lid van de koninklijke familie, maar mogen niet meer aangesproken worden als Koninklijke Hoogheid. Voor de kinderen van kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel, prinses Estelle en prins Oscar, verandert er niets.