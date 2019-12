Prinses Madeleine is dinsdag weer van de partij bij de uitreiking van de Nobelprijzen in Stockholm. De jongste dochter van koning Carl Gustaf en koningin Silvia was in 2017 voor het laatst bij de prijsuitreiking.

In dat jaar sloeg ze echter verschillende andere plechtigheden over, omdat ze in verwachting was van haar jongste kind prinses Adrienne. Madeleine woonde in 2016 voor het laatst alle ceremonies rond de uitreiking van de Nobelprijzen bij.

De prinses, die met haar gezin in de Verenigde Staten woont, is dit jaar wel weer bij alle plichtplegingen. Ze is al in Zweden en combineert haar verblijf met een aantal andere afspraken. Zo woont ze maandag met haar moeder een bijeenkomst van de World Childhood Foundation bij. Voor die stichting, die is opgericht door koningin Silvia, verricht Madeleine verschillende werkzaamheden.

De Nobelprijzen worden dinsdag uitgereikt in Stockholm en Oslo. Koning Carl Gustaf reikt in de Zweedse hoofdstad onder meer de Nobelprijzen voor de Literatuur, Natuurkunde en Scheikunde uit. Ook de Nobelprijs voor de Vrede wordt dinsdag uitgereikt, maar dat gebeurt in Oslo. Bij die ceremonie zijn leden van de Noorse koninklijke familie aanwezig.