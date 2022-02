De Zweedse prinses Estelle viert woensdag haar tiende verjaardag. Zoals gebruikelijk deelt het Zweedse hof daarom een nieuwe foto.

Estelle werd eerder deze maand in het koninklijk paleis in Stockholm gefotografeerd. De prinses is op de foto geheel in het wit gekleed en kijkt lachend de camera in.

De prinses is het oudste kind van kroonprinses Victoria en prins Daniel. Ze is tweede in lijn van troonopvolging.