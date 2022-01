Noodgedwongen langer ‘vakantie’ voor prinses Estelle

Prinses Estelle van Zweden moet nog een weekje langer wachten tot ze haar vrienden weer kan zien op school. De 9-jarige dochter van kroonprinses Victoria en prins Daniël heeft noodgedwongen langer ‘vakantie’ omdat haar ouders zijn besmet met het coronavirus.

Estelle zit op de Campus Manilla, een school in de Stockholmse wijk Djurgården, en had eigenlijk maandag voor het eerst sinds het begin van de kerstvakantie weer in de klas moeten zitten. Volgens de Zweedse coronaregels moet ze in ieder geval tot volgend weekeinde binnenblijven.

Een woordvoerder van het hof zegt tegen Svensk Damtidning dat Estelle en haar 5-jarige broertje Oscar niet ziek zijn en het goed maken.

Kroonprinses Victoria testte zaterdag positief op corona en zondag volgde haar man Daniël. Het is al de tweede keer dat ze besmet raken. Beiden hebben alleen milde verkoudheidsverschijnselen.