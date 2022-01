Ook coronabesmetting bij prins Daniël

Het coronavirus houdt het Zweedse koningshuis flink in zijn greep. Na koning Carl Gustaf, koningin Silvia en kroonprinses Victoria is ook prins Daniël positief getest, heeft het hof zondag bekendgemaakt.

De 48-jarige prins is volledig ingeënt en heeft milde symptomen. Hij maakt het volgens het koningshuis goed.

Zaterdag werd bekend dat Daniëls vrouw Victoria (44) corona had opgelopen. De twee zitten samen met hun kinderen in quarantaine in Slot Haga, waar het gezin woont.

Het koningshuis meldde dinsdag dat koning Carl Gustaf (75) en koningin Silvia (78) besmet zijn. Alle zieken hebben milde symptomen.