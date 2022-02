Ook koninklijke felicitaties voor Zweedse langlaufster Sundling

Nadat de Zweedse koninklijke familie al drie gelukstelegrammen moest versturen vanwege gouden medailles die sporters haalden bij de Olympische Spelen, moest er dinsdag opnieuw een felicitatie worden verstuurd. Deze keer was langlaufster Jonna Sundling de gelukkige.

Sundling won in China de sprint. Koning Carl Gustaf en koningin Silvia noemden de overwinning “welverdiend”. De langlaufster had in de finale drie seconden voorsprong op de nummer 2. Vandaar dat het koningspaar de zege ook nog “superieur” noemde.

Overigens was het zilver voor de Zweedse Maja Dahlqvist. Zweden gaat na de vierde olympische dag in China aan de leiding in het medailleklassement. Eerder stuurden Silvia en Carl Gustaf al felicitaties naar schaatser Nils van der Poel, alpineskiester Sara Hector en freestyleskiër Walter Wallberg.