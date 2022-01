Ook kroonprinses Victoria test positief op corona

Nadat de Zweedse koning Carl Gustaf (75) en koningin Silvia (78) deze week positief testten op corona, heeft ook kroonprinses Victoria het virus opgelopen. Zaterdag kreeg ze een positieve testuitslag, meldt het koningshuis.

“De kroonprinses, die volledig is ingeënt, heeft verkoudheidsverschijnselen maar maakt het verder goed”, staat in een verklaring. Victoria en haar gezin zitten in zelfisolatie en er wordt uitgezocht met wie de kroonprinses de afgelopen tijd in contact is geweest. Voor de komende week is de agenda van Victoria en haar man prins Daniël aangepast.

Dinsdag maakte het koningshuis bekend dat koning Carl Gustaf en koningin Silvia (78) besmet zijn met het coronavirus. Het koninklijk paar, dat drie vaccinaties heeft gehad, heeft milde symptomen.