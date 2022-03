Prins Carl Philip bij 100e editie langlaufwedstrijd Vasaloppet

De Zweedse prins Carl Philip is vrijdag aanwezig bij de viering van de 100e editie van Vasaloppet, een langlaufwedstrijd die jaarlijks in Zweden gehouden wordt. Carl Philip zal spreken tijdens de viering van het jubileum.

Vasaloppet is een tocht van 90 kilometer van Sälen tot Mora en is de langste in zijn soort. De tocht wordt gehouden ter nagedachtenis van Gustaaf Vasa. De vroegere koning van Zweden maakte de tocht op ski’s toen hij vluchtte voor de Denen.

De viering vindt plaats in een kerkgebouw in de Zweedse plaats Mora. De langlaufwedstrijd is dit jaar op zondag 6 maart.