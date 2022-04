Prins Carl Philip loopt dag mee met Zweedse strijdkrachten

De Zweedse prins Carl Philip heeft maandag een dag meegelopen met de Zweedse strijdkrachten. Carl Philip was aanwezig bij Göta Engineer Regiment, een Zweeds legeringenieurregiment dat is gevestigd in Eksjö.

Het Zweedse koningshuis deelde dinsdag beelden van het bezoek van de prins op Instagram. Carl Philip mocht meerijden in verschillende soorten voertuigen en nam deel aan een training in het zoeken naar mijnen.

Het bezoek van de prins aan het garnizoen Eksjö stond al lang op de planning, maar was vanwege de pandemie uitgesteld.