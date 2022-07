Prinses Estelle gaat los bij concert zangeres Molly Sandén

Prinses Estelle is vrijdagavond flink los gegaan bij een concert van de Zweedse zangeres Molly Sandén. De 10-jarige dochter van kroonprinses Victoria en prins Daniel was samen met prins Carl Philip en zijn vrouw prinses Sofia bij het optreden aanwezig.

Het concert vond plaats in een ruïne van het stadje Borgholm op het eiland Öland. De Zweedse koninklijke familie viert daar de zomervakantie. Op het eiland zijn in de zomer veel concerten en bij die gelegenheden laten de royals zich vaak zien.

Sofia en Carl Philip zijn goed bevriend met Molly Sandén, weet het blad Svensk Damtidning. Zo trad de zangeres op tijdens de bruiloft van het prinselijk paar in 2015. Ze maakte toen, samen met haar toenmalige partner Danny Saucedo, goede sier met een speciaal lied voor die gelegenheid. Prins Carl Philip raakte geëmotioneerd door het lied. Later bleek dat de artiesten het samen hadden geschreven met prinses Sofia.

Geheimhoudingsplicht

Jaren later vertelde Molly aan de krant Aftonbladet dat ze niets mochten vertellen over de samenwerking met Sofia. “Alleen onze buurman wist van het lied”, zei de zangeres. “Maar dat kwam omdat hij ons door de muren heen hoorde oefenen.”

Molly Sandén is in ons land bekend van haar deelname in 2006 aan het Junior Eurovisiesongfestival. In 2019 zong ze liedjes in voor de film The Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga. Ze heeft twee zussen die ook deel hebben genomen aan het Junior Eurovisie Songfestival.