Prinses Madeleine neemt kerstboom in ontvangst

De Zweedse prinses Madeleine heeft maandag de koninklijke kerstboom in ontvangst genomen. Die wordt jaarlijks door studenten van de Zweedse landbouwuniversiteit aan leden van het koninklijk huis aangeboden.

Volgens de krant Göteborgs Posten had de prinses haar hele gezin meegenomen naar de ceremonie bij het koninklijke slot in Stockholm. De studenten hadden naast de ‘Kungsgranen’, zoals de spar wordt genoemd, ook een paar kleine boompjes meegenomen voor de kinderen. Prinses Leonore (7), prins Nicolas (6) en prinses Adrienne (3) vonden het geweldig dat ze een eigen kerstboom kregen. Vooral Adrienne was diep onder de indruk van de kleine spar die ze kreeg.

Prinses Madeleine is met haar gezin vanuit Amerika naar Zweden gekomen om met de hele familie Kerstmis te vieren. Vorig jaar kon dat niet vanwege de coronapandemie. De royal woont met haar man Chris O’Neill en de drie kinderen in Miami.

Sinds de jaren 60 brengen studenten van de landbouwuniversiteit ieder jaar een kerstboom naar de koninklijke familie. Vorig jaar namen prins Carl Philip en zijn vrouw prinses Sofia de Kungsgranen in ontvangst. Toen hadden ze voor prins Oscar ook een kleine spar meegenomen.