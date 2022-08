Prinses Sofia weer aan het werk na vakantie

Prinses Sofia heeft dinsdag een vergadering bijgewoond van Project Playground, een organisatie die met diverse projecten in Zweden en Zuid-Afrika kinderen en jongeren een betere toekomst wil geven.

De prinses is deze week weer aan het werk gegaan na de zomervakantie. Zo was de Zweedse royal maandag al te zien tijdens het Funkisfestival, een muziekevenement voor jongeren met een verstandelijke beperking. Sofia mocht een van de prijzen uitdelen en vermaakte zich duidelijk tijdens haar bezoek aan het festival. Filmpjes waarop de prinses dansend te zien is, gaan rond op sociale media.

De vergadering van Project Playground was de tweede koninklijke opdracht voor Sofia deze week. Samen met haar man Carl Philip woonde ze de bijeenkomst bij. De agenda van Sofia is de komende weken matig gevuld, constateert het blad Svensk Damtidning. Ze zal niet veel openbare taken op zich nemen, maar het hof liet desgevraagd wel weten dat de prinses aan het werk is. Zo is ze nauw betrokken bij Project Playground en doet ze veel werk voor de stichting die ze samen met Carl Philip heeft opgericht om kinderen te helpen die gepest worden. Die werkzaamheden verricht Sofia voornamelijk vanuit het koninklijk paleis.