Steeds minder kijkers jaaroverzicht Zweeds koningshuis

Het Zweedse koningshuis lijkt aan populariteit in te boeten. Naar het koninklijk jaaroverzicht, dat ieder jaar door de publieke omroep SVT wordt uitgezonden, keken maandag nog geen miljoen mensen.

Dat blijkt uit cijfers van MMS, de Zweedse Stichting KijkOnderzoek. 994.000 Zweden zagen wat de koninklijke familie in 2021 heeft gedaan. Volgens de website Svensk Damtidning zijn dat best wel veel kijkers, maar het aantal loopt toch erg hard terug.

Vorig jaar keken er nog 1,4 miljoen mensen naar Året med kungafamiljen, zoals het programma sinds jaar en dag heet. Toen lag de focus van het programma vooral op hoe de koninklijke familie omging met de coronapandemie. Overigens dalen de kijkcijfers al jaren. In 2015 keken er nog 1,9 miljoen Zweden.

Royalty-watcher Ellen Myrgård Lindén vindt het “triest” dat zo weinig Zweden naar het programma hebben gekeken. Ze hoopt dat de herhalingen ook nog wat kijkers opleveren of dat de Zweden nog via internet naar Året med kungafamiljen kijken. “Vorig jaar ging het alleen maar over de pandemie, terwijl er dit jaar meer glitter en glamour in zat vanwege de staatsbezoeken”, zegt ze.