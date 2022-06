Victoria bekijkt in Ahoy model van Zweeds-Nederlandse onderzeeër

De Zweedse kroonprinses Victoria heeft woensdagochtend op de tweede dag van haar bezoek aan Nederland een schaalmodel van een Zweeds-Nederlandse onderzeeër bekeken. De 44-jarige royal kreeg tijdens een beurs in Rotterdam Ahoy meer uitleg over het vaartuig.

De onderzeeër uit de Walrusklasse is ontstaan uit een samenwerking tussen het Zweedse Saab en de Nederlandse scheepsbouwer Damen-Naval. Het schaalmodel van de onderzeeër is momenteel te zien tijdens de Undersea Defense Technology Exhibition in Ahoy. Dit evenement staat helemaal in het teken van onderzeese defensie-industrie.

Het bezoek van Victoria aan Nederland richt zich op innovatie, duurzaamheid en gelijke rechten voor vrouwen. Het bezoek begon dinsdag in Amsterdam met een boottocht langs enkele duurzame wijken. Later op de dag sprak Victoria met prins Constantijn over Nederlandse start-ups en woonde ze een bijeenkomst en een galadiner voor de Zweeds-Nederlandse zakenwereld bij.

Woensdagochtend bracht de kroonprinses eerst een bezoek aan de Zweedse ambassadeur in Nederland. Na haar bezoek aan Ahoy maakt Victoria nog onder meer een rondvaart door de haven van Rotterdam.