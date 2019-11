Kroonprinses Victoria en prins Daniel zijn woensdagmorgen aangekomen in Sarajevo. De Zweedse royals hebben al een ontmoeting achter de rug met de drie presidenten van Bosnië en Herzegovina.

Victoria en Daniel zouden eigenlijk dinsdag al aan hun bezoek beginnen, maar het regeringsvliegtuig dat het paar naar Sarajevo zou brengen had een mankement. Woensdagochtend vroeg zijn de kroonprinses en haar echtgenoot, samen met milieuminister Isabella Lövin, alsnog vertrokken.

Aangekomen in Sarajevo hadden Victoria en Daniel een ontmoeting met de presidenten Zeljko Komsic, Milorad Dodik en Sefik Dzaferagic. Bosnië en Herzegovina heeft drie presidenten van wie er een voorzitter is. Met die in 1996 bedachte constructie heeft iedere bevolkingsgroep van het land een vertegenwoordiger. Om de acht maanden wisselt het voorzitterschap.

Of de vertraging het programma van het bezoek erg in de war heeft geschopt is nog onduidelijk. De Zweedse royals zullen in ieder geval nog enkele projecten bezoeken waaraan Zweden financieel heeft bijgedragen. Ook wonen ze een klimaatconferentie bij.